Награждение премией в области качества сервиса и товаров состоится 16 июня

Церемония награждения победителей премии в области высокого качества сервиса и производимых товаров «Права потребителей и качество обслуживания» состоится 16 июня в Marriott Krasnaya Polyana. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что премия ежегодно присуждается компаниям, которые стремятся повысить качество оказываемых услуг и производимой продукции. Помимо основных номинаций, будут вручены награды в специальной номинации «Выбор потребителей» - по результату оценки исследовательской лаборатории холдинга РОМИР.

На церемонии будут присутствовать более ста топ-менеджеров и руководителей ведущих российских и иностранных компаний. Среди победителей Премии прошлых лет такие компании, как Сбербанк, ASUS Service, Эльдорадо, Сеть АЗС «Газпромнефть», Аэрофлот, Азбука Вкуса, МТС, Связной, OBI, МГТС, Samsung, МегаФон, А101 Девелопмент, Qiwi, Кухонный двор, LG, Coral travel, Net by net, Территория фитнеса, РЖД Тур, Банк Югра и многие другие

