Роскачество разочаровалось в некоторых свойствах детского мыла

Антибактериальные свойства, якобы присущие туалетному мылу вообще и детскому в частности, оказались потребительским мифом. Исследование Роскачества, материалы которого имеются в распоряжении «Ленты.ру», показало, что мыло не убивает бактерии на коже, а, скорее, смывает их за счет обилия пены.

Эксперты Роскачества исследовали 31 образец детского туалетного мыла, произведенного в России, Болгарии, Германии, Италии, ОАЭ, Польше и на Украине. Главный вывод — тесты подтвердили полную безопасность детского мыла. При этом треть продукции отвечает не только требованиям технических регламентов и ГОСТов, но и повышенного стандарта Роскачества.

Решение о присвоении государственного Знака качества товарам под торговыми марками «Д», «Невская косметика», «Рецепты красоты», «Умка» и Baby’s soap эксперты примут после проведения оценки производства, в ходе которой будет определен уровень локализации продукции. Образцы «Бархатные ручки», «Губка Боб», Bebble, Johnsons baby и Weleda также признаны товарами повышенного качества, однако они не могут претендовать на российский Знак качества ввиду своего зарубежного происхождения.

Важным вектором исследования стало изучение мыла на предмет очищающих свойств. «Главная функция обычного, не антибактериального мыла — очищающая. И именно благодаря пене мы можем смыть микроорганизмы, паразитарные агенты», — констатировали эксперты ВНИИЖГ Роспотребнадзора.

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Кроме того, отобранные образцы протестировали на гипоаллергенность. Исследование не выявило потенциально небезопасного аллергенного мыла, однако, чтобы обезопасить себя от потенциальных рисков, эксперты советуют потребителям внимательно изучать состав.

«Информация о наличии активных компонентов, таких как масла и экстракты, должна всегда присутствовать в маркировке. Также желательно, чтобы запах у детского мыла не был слишком сильным», — отметила главный специалист Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Галина Уланцева.

Претензии у Роскачества возникли лишь к отдельным исследованным образцам. Так, производители детского мыла «Алиса» и «Тик-Так» указали на упаковке ГОСТ, однако их продукция не соответствуют государственному стандарту по показателю качественного числа, что является введением потребителя в заблуждение.

В образцах под торговыми марками «Детское» и Honey kid, которые также позиционируются как произведенные по ГОСТу, выявлено избыточное содержание соли. Это является нарушением требований стандарта.