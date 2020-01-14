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В России выставили на продажу поместье с прислугой

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В поселке Велетьма Нижегородской области выставили на продажу поместье за 160 миллионов рублей вместе с обслуживающим персоналом. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на агентство недвижимости «ГородNN».

Как рассказали каналу в агентстве, среди прислуги значатся подсобные рабочие, уборщица, охранник, гувернантка и пожарный. Они останутся в поместье, если договорятся с новым хозяином.

На территории поместья также находятся гаражи для автомобилей и техники, помещения для охраны, русская баня, летняя беседка и зимняя — с камином, открытый бассейн и теннисный корт.

Ранее стало известно, что российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Склад, ферму и 45 домов вместе с людьми бизнесмен предложил купить за 20 миллионов рублей.

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