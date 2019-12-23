Дачу с имперской символикой и развратным медведем выставили на продажу

Жительница Архангельска выставила на продажу свой жилой дом в историческом районе Соломбала. Потенциальных покупателей дома может привлечь имперская символика на калитке дома, а также развратные скульптуры медведя с эрегированным пенисом и обнаженная дева с пышным бюстом. Объявление размещено на сайте Avito. Стоимость участка владелец оценивает в 3,8 миллиона рублей.

Площадь участка — девять соток, двухэтажного дома — 95 квадратных метров. Жилье выделяется авторским дизайном, включая причудливые интерьеры и экстерьеры. Фасад дома окрашен в сиреневый цвет и щедро декорирован всевозможной резьбой в золотых тонах.

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На территории участка имеются все удобства, качели, баня и туалет, гостевой летний домик и металлический погреб, выполненные в едином авторском стиле и примерно в одной цветовой гамме. Дом расположен на реке Соломбалке, что является дополнительным аргументом для любителей рыбалки.

Внутри дома также используются мягкие сиреневые и голубые тона. В гостиной с сиреневыми обоями владелец развесил коллекцию фарфоровых тарелок, икон и ружей. В другой комнате сиреневая цветовая гамма разбавлена красным деревом и леопардовым принтом. Санузел, в отличие от других комнат, оформлен достаточно лаконично: мраморная плита сочетается с голубой вагонкой. На кухне русская печь соседствует с современной плитой.

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