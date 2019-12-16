Рабочие в российском городе нарисовали «плитку»

В Калининграде рабочие вместо того, чтобы положить на тротуар настоящую плитку, просто нарисовали ее. Они залили участок бетоном и прорезали шпателем швы, пишет «Клопс».

Нарисованная плитка появилась на пересечении улиц Леонова и Чекистов. Как пишет издание, «подделку» заметили местные жители и теперь обходят это место стороной — ее цвет отличается от настоящей плитки, которая уложена рядом.

Как сообщили «Клопсу» в администрации города, раньше на этом месте находилась палатка. Полгода назад ее продал хозяин. Новый владелец посчитал, что торговать здесь невыгодно, и решил снести ларек. Предприниматель должен был восстановить покрытие. Участок временно «замаскировали», чтобы он не слишком сильно отличался от тротуара. Власти Калининграда пообещали, что в ближайшее время приведут все в порядок.

Ранее жители Астрахани пожаловались на то, что в ходе ремонта одной из улиц ее вместо щебня засыпали кладбищенским мусором, в том числе искусственными цветами и кусками надгробий.

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