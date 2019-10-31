Власти российского города поделились секретом укладки плитки в снег

В отличие от кладки асфальта укладка тротуарной плитки во время снегопада не является технологическим нарушением. Об этом сообщает РИА Новости.

О технологических нюансах укладки тротуарной плитки при отрицательных температурах информагентству рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Штучные изделия, а тротуарная плитка является штучным изделием, можно укладывать при минусовой температуре в случае, если она укладывается на заранее подготовленную "подушку" — имеется в виду эта насыпь из различных материалов, где верхним слоем является песок», — отметил представитель пресс-службы.

Ранее в фокус внимания екатеринбургских СМИ попало благоустройство улицы Рябинина в Академическом районе города — работы по укладке тротуарной плитки велись во время снегопада.

В сентябре 2019-го заместитель мэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков назвал причину непрекращающихся работ по укладке плитки и асфальта на столичных улицах. По словам Бирюкова, дело в некачественно оказанных подрядчиками услугах — в случае выявления брака город обязывает их переделать работу.

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