Россиян позабавил каток в форме пениса

В Новосибирске залили каток в форме пениса. К таким выводам пришли местные жители, увидев в Facebook снимки c квадрокоптера фотографа Славы Степанова.

Каток появился в Театральном сквере вместе с главной новогодней елкой и ледяным городком. Местные жители в соцсетях окрестили площадку «фаллическим символом города» и «новогодним посланием власти народу». Некоторые россияне возмутились такой формой, других она, наоборот, позабавила.

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Власти также высказались относительно катка. Вице-мэр Новосибирска и начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова написала в своем Facebook: «Настоящее искусство должно возбуждать!». Недовольным она ответила, что каток переделывать не будут. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал шутки горожан: «В психиатрии есть такой тест, когда показывают разные пятна (речь идет о тесте Роршаха — прим. «Ленты.ру»). В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен».

Ранее в Рязани рядом со входом в бар Bunker установили новогоднюю елку из противогазов. Спустя несколько дней префектура района велела ее демонтировать.

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