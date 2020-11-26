Власти российского города решили сохранить каток в форме пениса

Власти Новосибирска решили сохранить городской каток в форме пениса, ставший предметом шуток местных жителей в прошлом году. Макет катка показала вице-мэр города Анна Терешкова на своей странице в Facebook.

Вице-мэр подчеркнула, что в Новый год власти не планируют проведение праздничных мероприятий, однако это не останавливает «создание праздничного настроения для всего города».

По словам Терешковой, изменить форму катка не получится из-за особенностей территории возле оперного театра.

«Нормальная форма. Кто что хочет, тот то и увидит», «Немного же изменили, судя по схеме, в этом году углы скруглили. В том году это была вроде "ракета", а в этом году что?», «Жгите, только такими необычными перфомансами можно привлечь туристов в город и подогреть интерес к посещению Новосибирска», — прокомментировали пользователи пост вице-мэра.

Каток в форме пениса залили в Новосибирске в 2019 году. К таким выводам пришли местные жители, увидев в Facebook снимки c квадрокоптера. Тогда Анна Терешкова написала в своем Facebook: «Настоящее искусство должно возбуждать!». Недовольным она ответила, что каток переделывать не будут.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал шутки горожан: «В психиатрии есть такой тест, когда показывают разные пятна (речь идет о тесте Роршаха — прим. «Ленты.ру»). В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен».