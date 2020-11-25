Российский вирусолог оценил шансы чипировать человека через прививку

Чипировать человека через прививку от COVID-19 невозможно с технической точки зрения. Так шансы на это оценил заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что знаком с процессом производства вакцин, и ему сложно представить, насколько высокими должны быть технологии изготовления чипов, чтобы их можно было спрятать в растворе для инъекции.

По его словам, идея о внедрении чипов в вакцину звучит несуразно и вызывает смех. «Наверное, люди думают об этом, считают, что это возможно. На мой взгляд, это вообще технически невозможно», — сказал ученый.

Игнатьев добавил, что на заводе система должна фиксировать появление чужеродных элементов в ходе производства вакцины, поэтому любой чип будет зафиксирован, сработает датчик механического включения. «Если это какой-то биологический чип, то уж точно не в нашей стране с нашей задачей. Такой ерундой заниматься... нам бы вакцину сделать», — заключил вирусолог.

Ранее американский изобретатель и предприниматель Илон Маск говорил, что чипирование одного человека сейчас может стоить достаточно дорого, но в будущем цена процедуры может снизиться. Он выразил надежду, что вся операция и сам чип в перспективе обойдутся в несколько тысяч долларов. Само устройство будет размером с монету и влиять на работу мозга и помогать в лечении различных заболеваний.