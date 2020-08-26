Россияне испугались чипирования

Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему негативно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Кроме того, почти половина опрошенных граждан России испугалась вживления чипа в организм без своего ведома.

Всего около 69 процентов россиян слышали о практике чипирования человека, однако не знакомы с ее подробностями. При этом впервые услышали об этом 16 процентов респондентов, а еще 15 процентов опрошенных хорошо осведомлены о технологиях вживления чипов.

При этом указывается, что 54 процента опрошенных, которые знают о чипировании, считают, что внедрить электронные устройства в тело человека невозможно без его ведома. В то же время 42 процента респондентов высказали обратную точку зрения.

Всего 45 процентов россиян опасаются вживления чипа в организм без своего ведома, а 52 процента опрошенных не беспокоятся об этом.

Ранее основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск раскрыл преимущества чипирования людей. Он заявил, что чипированные люди смогут контролировать уровень гормонов. По его словам, человек сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.