Американцы массово поверили в «чипирование» через прививки

Часть американцев верит, что основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс строит планы по чипированию людей через программу прививок: так считают 44 процента избирателей-республиканцев и 19 процентов демократов, свидетельствует совместный опрос Yahoo News и YouGov.

Конспирологическую теорию о наноботах, которые якобы планируется внедрить с помощью вакцин и таким образом контролировать людей, назвали ложной 26 процентов сторонников Республиканской партии и 52 процента тех, кто выступает за Демократическую партию.

В среднем среди совершеннолетних американцев о вере в тайные планы Гейтса сообщили 28 процентов, а неправдой сообщения об этом считают 40 процентов. Больше всего тех, кто в них не верит (63 процента) оказалось среди голосовавших в 2016 году за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а больше всего сторонников теории заговора — среди тех, для кого канал Fox News является основным источником информации.

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О готовности получить прививку в случае ее появления сообщили 50 процентов американцев, 23 процента заявили, что точно не станут вакцинироваться, а 27 процентов сказали, что они не уверены.

Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России: режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» заподозрил Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру.

Ранее в мае сообщалось, что доктор и телеведущий Александр Мясников назвал информацию о смертельных инъекциях и массовом чипировании из-за коронавируса «полным бредом».

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