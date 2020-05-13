Мясников прокомментировал информацию о смертельных инъекциях и чипировании

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал информацию о смертельных инъекциях и чипировании из-за коронавируса «полным бредом». Видео выступления эксперта разместил портал стопкоронавирус.рф на своей странице во «ВКонтакте».

«Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать», — пояснил врач. По его словам, это такой же фейк, как и новости о продаже зараженных коронавирусом на органы.

Мясников подчеркнул, что в квартиру могут прийти только для проведения теста на коронавирус в случае контакта проживающего с COVID-положительным пациентом. Причем о таких визитах заранее оповещают по телефону. «В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами», — пошутил доктор.

Ранее эксперт заявил, что коронавирус «ведет себя странно» географически. По его словам, разных странах ситуация отличается в зависимости от регионов. Кроме того, некоторым людям удается не заразиться, будучи в тесном контакте с носителем вируса.

По данным на 12 мая, в России выявлено 232 243 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек, а скончались за весь период развития эпидемии 2116 человек.

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