Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян

Низкое число выздоровевших после заражения коронавирусом в России объясняется тем, что в статистике отражены только те, кто был выписан из больницы. Об этом заявил главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников. Свою оценку он дал в эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube.

«Поймите, если заболело 177 тысяч, из них 1,5 тысячи умерло. Условно остается 175 тысяч, допустим. Выздоровело 23 тысячи. Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие», — сказал врач, обобщая статистику по России на 7 мая.

По его словам, большинство людей переносят заболевание в легкой форме и остаются дома. По оценке Мясникова, примерно 2-3 недели назад в России было около 100 тысяч людей с коронавирусом, но в настоящее время они уже переболели. «Эти 100 тысяч, они выздоровели. Цифра про заболевших бессмысленна, это лишь выявленные. Большинство заболевших не чувствуют или почти не чувствуют болезни», — объяснил он.

Ранее Мясников рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи. По его словам, если человек не может жаропонижающими препаратами сбить температуру выше 38-39 градусов на протяжении нескольких дней, то обязательно следует вызвать врачей на дом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!