Доктор Мясников описал жизнь россиян фразой «Нас это самое, а мы крепчаем»

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», описал жизнь россиян фразой «Нас это самое, а мы крепчаем». Об этом он поразмышлял в эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube.

«Русские, конечно, не сдаются. В этом есть смысл. Если ты в панике, если боишься, то обязательно заболеешь, а если ты не сдаешься... Мы так привыкли. Знаете как говорят: "Нас это самое, а мы крепчаем". Так нас "это самое" сколько десятков лет, уже должны быть знаете какие крепкие», — объяснил он реакцию соотечественников на жизненные сложности.

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По словам доктора, его удивляет нервная реакция отдельных жителей страны на новый вирус. «Мы же не американцы какие-нибудь, не французы. Мы же все понимаем. Сидите дома, пейте водку, делов-то, мечтали же всегда об этом. А тут люди с ума сходят», — добавил Мясников.

Он пояснил, что «сказал для красного словца насчет водки» и посоветовал россиянам в период самоизоляции читать книги. В пример он привел роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, который сейчас перечитывает сам. «Возьмите и откройте "Войну и мир", и вы не заметите следующие семь дней. Вы только включите мозг», — заключил врач.

По данным на 4 мая в России зарегистрировано 145 268 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии, по официальным данным, умерли 1356 пациентов в COVID-19.

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