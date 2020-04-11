Доктор Мясников заявил о «русском чуде» во время коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о «русском чуде» в связи с эпидемией коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он сравнил ситуацию с распространением инфекции в России и Германии (низкую смертность в Германии успели окрестить «германским чудом» — прим. «Ленты.ру»), подчеркнув, что ситуация в России даже лучше. «У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», — сказал медик.
Мясников подчеркнул, что в России в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе, а российская система здравоохранения может оказаться более приспособленной к экстремальным ситуациям. Врач отметил, что расслабляться нельзя: медики могут лечить болезни, но остановить распространение могут только люди при помощи самоизоляции.
По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения