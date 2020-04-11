Пробке из десятков машин скорой помощи под Москвой нашли объяснение

Пробка из нескольких десятков машин скорой помощи образовалась в районе клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФКЦ ФМБА) в подмосковных Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом. Такое объяснение ей нашли в оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения инфекции, передает РИА Новости.
Как пояснили в оперштабе, в последние дни в столичном регионе обострилась ситуация с коронавирусом, в результате чего число пациентов увеличилось и нагрузка на стационары и станции скорой помощи возросла. При этом там подчеркнули, что всем инфицированным будет оказана необходимая медицинская помощь.
«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам», — отметил в оперштабе.
Ранее в сети появилось видео, на котором была запечатлена длинная вереница автомобилей скорой помощи, которые практически не двигались с места. При этом в машинах находились пациенты, у которых был заподозрен коронавирус и пневмония. Отмечалось, что ролик был снят на подъезде к клиническому центру.
По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей. В Кремле также признали, что ситуацию в столице можно оценить как тяжелую.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения