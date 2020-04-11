Пробке из десятков машин скорой помощи под Москвой нашли объяснение

Пробка из нескольких десятков машин скорой помощи образовалась в районе клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФКЦ ФМБА) в подмосковных Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом. Такое объяснение ей нашли в оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения инфекции, передает РИА Новости.

Как пояснили в оперштабе, в последние дни в столичном регионе обострилась ситуация с коронавирусом, в результате чего число пациентов увеличилось и нагрузка на стационары и станции скорой помощи возросла. При этом там подчеркнули, что всем инфицированным будет оказана необходимая медицинская помощь.

«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам», — отметил в оперштабе.

Ранее в сети появилось видео, на котором была запечатлена длинная вереница автомобилей скорой помощи, которые практически не двигались с места. При этом в машинах находились пациенты, у которых был заподозрен коронавирус и пневмония. Отмечалось, что ролик был снят на подъезде к клиническому центру.

По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей. В Кремле также признали, что ситуацию в столице можно оценить как тяжелую.

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