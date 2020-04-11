Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Десятки машин скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус и пневмонию, встали в пробку в Москве. Соответствующие кадры в субботу, 11 апреля, публикует Telegram-канал Life Shot.
Как отмечается, видео было сделано в районе Федерального клинического центра высоких технологий федерального медико-биологического агентства (ФКЦ ФМБА) в Химках. На кадрах видна длинная вереница автомобилей, которые практически не двигаются с места.
При этом источник в экстренных службах подтвердил каналу существование подобной проблемы.
Ранее в сети появилось видео, на котором была запечатлена пробка как минимум из 40 машин скорой помощи, которые ехали в госпиталь ветеранов войн, перепрофилированный для лечения пожилых пациентов с коронавирусом.
По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения