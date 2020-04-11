Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Десятки машин скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус и пневмонию, встали в пробку в Москве. Соответствующие кадры в субботу, 11 апреля, публикует Telegram-канал Life Shot.

Как отмечается, видео было сделано в районе Федерального клинического центра высоких технологий федерального медико-биологического агентства (ФКЦ ФМБА) в Химках. На кадрах видна длинная вереница автомобилей, которые практически не двигаются с места.

При этом источник в экстренных службах подтвердил каналу существование подобной проблемы.

Ранее в сети появилось видео, на котором была запечатлена пробка как минимум из 40 машин скорой помощи, которые ехали в госпиталь ветеранов войн, перепрофилированный для лечения пожилых пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.

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