В Москве стало больше вылечившихся от коронавируса: за последние сутки из больницы в Коммунарке выписали 87 человек. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По словам Проценко, в настоящее время в больнице на лечении находятся 454 пациента, 79 из них поступили в медучреждение за минувшие сутки. При этом у 439 человек диагностирована пневмония, у 194 пациентов подтвержден коронавирус.

В отделении реанимации и интенсивной терапии на данный момент находятся 48 больных, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным на 10 апреля, в Москве было зарегистрировано 7882 случая заражения коронавирусом, причем 1124 из них выявили за одни сутки. Среди новых заболевших 43 процента составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет.

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