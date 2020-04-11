В Москве стало больше вылечившихся от коронавируса: за последние сутки из больницы в Коммунарке выписали 87 человек. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
По словам Проценко, в настоящее время в больнице на лечении находятся 454 пациента, 79 из них поступили в медучреждение за минувшие сутки. При этом у 439 человек диагностирована пневмония, у 194 пациентов подтвержден коронавирус.
В отделении реанимации и интенсивной терапии на данный момент находятся 48 больных, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным на 10 апреля, в Москве было зарегистрировано 7882 случая заражения коронавирусом, причем 1124 из них выявили за одни сутки. Среди новых заболевших 43 процента составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения