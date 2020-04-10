В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян: еще 37 человек выписаны из больниц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в Telegram-канале.
«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — пояснила Ракова.
Всего в столице выздоровели 350 зараженных коронавирусной инфекцией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил приближение России к пику заражений. «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — объяснил он.
По последним данным, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 76 умерли, свыше 700 выздоровели. В стране введен режим повышенной готовности и действует предписание о самоизоляции. Общее число заболевших в мире превысило 1,6 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения