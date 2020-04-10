В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян: еще 37 человек выписаны из больниц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в Telegram-канале.

«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — пояснила Ракова.

Всего в столице выздоровели 350 зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил приближение России к пику заражений. «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — объяснил он.

По последним данным, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 76 умерли, свыше 700 выздоровели. В стране введен режим повышенной готовности и действует предписание о самоизоляции. Общее число заболевших в мире превысило 1,6 миллиона человек.

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