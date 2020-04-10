Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса. Он высказался о том, что считает неблагодарным делом прогнозировать развитие пандемии, однако предрек столкновение со сложным вызовом. Об этом глава города заявил в интервью РИА Новости.

По мнению столичного градоначальника, необходима 100-процентная готовность к схватке с коронавирусом. Речь идет о максимальном тестировании, подготовке медицинской системы, контроле за соблюдением режима самоизоляции и карантина. Мэр заявил о необходимости обеспечишь минимальное передвижение по городу, чтобы соблюсти баланс экономики и санитарных мер.

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Ранее Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом. «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — объяснил он.

По данным на 10 апреля, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 89 умерли, 698 выздоровели. Общее число заразившихся в мире превысило 1,5 миллиона, наиболее тяжелая ситуация — в США (432 тысячи), Испания (152 тысячи), Италия (139 тысяч), Германия (114 тысяч) и Франция (83 тысячи).

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