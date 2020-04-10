Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
По его словам, страна еще даже не приблизилась к нахождению в высшей точке графика, показывающего число инфицированных SARS-CoV-2 за сутки. «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — объяснил столичный градоначальник.
Ранее Собянин анонсировал ужесточение режима самоизоляции в столице. С пятницы, 10 апреля, начнут жестко наказывать нарушителей карантина, которые передвигаются по городу на автомобилях.
По данным на 10 апреля, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 89 умерли, 698 выздоровели. Общее число заразившихся в мире превысило 1,5 миллиона, наиболее тяжелая ситуация — в США (432 тысячи), Испания (152 тысячи), Италия (139 тысяч), Германия (114 тысяч) и Франция (83 тысячи).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения