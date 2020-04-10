Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.

По его словам, страна еще даже не приблизилась к нахождению в высшей точке графика, показывающего число инфицированных SARS-CoV-2 за сутки. «Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — объяснил столичный градоначальник.

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Ранее Собянин анонсировал ужесточение режима самоизоляции в столице. С пятницы, 10 апреля, начнут жестко наказывать нарушителей карантина, которые передвигаются по городу на автомобилях.

По данным на 10 апреля, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 89 умерли, 698 выздоровели. Общее число заразившихся в мире превысило 1,5 миллиона, наиболее тяжелая ситуация — в США (432 тысячи), Испания (152 тысячи), Италия (139 тысяч), Германия (114 тысяч) и Франция (83 тысячи).

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