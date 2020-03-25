Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели. Об этом он заявил в эфире «ТВЦ».
Столичный градоначальник подчеркнул, что соответствующая мера была принята для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. «Подчеркну: эти дни нужно нам использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить эти пики, которые нарастают», — подчеркнул он.
В связи с этим Собянин пообещал продумать дополнительное ужесточение мер для сдерживания коронавируса. В частности, он призвал закрыть все рестораны и кафе, а также «увеселительные точки», включая парки. Более подробная информация будет раскрыта в четверг, 26 марта, заверил мэр.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. На некоторые категории работников, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости, это распоряжение распространяться не будет.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения