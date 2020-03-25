Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр».

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать!», — сказал чиновник, порекомендовав жителям сидеть дома.

В течение нерабочей недели городские службы будут работать в режиме повышенной готовности, как во время праздников. Не будут закрыты медучреждения, органы госвласти, полиция, банки, транспортные службы, продовольственные магазины. «Есть ограничения, но они мягкого свойств», — добавил Собянин.

По его словам, новые меры ориентировочно будут объявлены уже в четверг, 26 марта.

Ранее 25 марта президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе для россиян с сохранением зарплаты для снижения распространения коронавируса. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.

По данным на 25 марта, в России 658 заразившихся. 410 из них — в Москве.

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