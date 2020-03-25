Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр».
«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать!», — сказал чиновник, порекомендовав жителям сидеть дома.
В течение нерабочей недели городские службы будут работать в режиме повышенной готовности, как во время праздников. Не будут закрыты медучреждения, органы госвласти, полиция, банки, транспортные службы, продовольственные магазины. «Есть ограничения, но они мягкого свойств», — добавил Собянин.
По его словам, новые меры ориентировочно будут объявлены уже в четверг, 26 марта.
Ранее 25 марта президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе для россиян с сохранением зарплаты для снижения распространения коронавируса. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
По данным на 25 марта, в России 658 заразившихся. 410 из них — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения