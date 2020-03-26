Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось

В Москве число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 17 зараженных. Об этом в своем Facebook сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По данным на 26 марта, всего в клинике находятся 397 пациентов. У 156 из них внебольничная пневмония, у 121 — подтвержденный COVID-19. Днем ранее этот диагноз был у 104 человек. В реанимации находятся 11 человек, один пациент — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Инфекции у него нет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин говорил, что пик заболеваемости еще не пройден, Москва находится только в начале пути. По его словам, для борьбы с распространением инфекции президент объявил о нерабочей неделе. Она продлится до 5 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!