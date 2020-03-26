Российский врач сообщил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом

Российские медработники готовятся к взрывному развитию ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в программе «60 минут», запись которой доступна на сайте телеканала «Россия 1».
«В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас оно, по сути, геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — объяснил он.
Малышев добавил, что в настоящее время все регионы готовят новые стационары, которые постараются оборудовать по последним требованиям. По его мнению, это должно помочь в борьбе с вирусом.
По данным на 25 марта, в России было зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. 29 человек полностью излечились. Ранее поступали сообщения о смерти нескольких человек, у которых выявили коронавирус, однако власти и врачи заявляли, что причиной их смерти была не коронавирусная инфекция.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения