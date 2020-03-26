ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
По его словам, такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать «окно возможностей», полагает глава ВОЗ.
По его словам, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.
Глава ВОЗ также указал, что необходимо готовить дополнительные больницы для приема пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.
Гебреисус уверен, что такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», — отметил он.
Ранее в марте представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса. Речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания.
Согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения