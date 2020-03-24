Россиянам назвали два сценария распространения коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в мире может пойти по двум сценариям. Их в разговоре с РИА Новости назвал советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, один из возможных сценариев — это перерастание разовой вспышки инфекции в сезонную. В таком случае ситуация будет улучшаться к лету и ухудшаться с началом осени. Второй вариант — повторение истории с SARS (тяжелый острый респираторный синдром), единичная вспышка которого наблюдалась с ноября 2002-го по август 2003 года. «Может быть такая же судьба, поскольку вирусы родственные», — пояснил ученый.

Ранее главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко озвучил два своих варианта эпидемии вируса. По его словам, если Россия будет предпринимать такие же действия, как в Китае, то спад произойдет в мае-июне. При неблагополучном развитии снижение заболеваемости начнется в лучшем случае в сентябре.

Атипичная пневмония (SARS, «пурпурная смерть») впервые была выявлена в провинции Гуандун в Китае и вскоре распространилась сначала на соседние, потом на остальные страны. Менее чем за год этим коронавирусом заразились почти 8,5 тысячи человек, 9 процентов из них (813 подтвержденных случаев) умерли. Погибал каждый второй среди заразившихся старше 50 лет. В следующие годы заразившихся не было.

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