Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени. Такие сроки главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью журналисту Антону Красовскому для RT. Видео опубликовано в YouTube-аккаунте телеканала.

Материалы по теме «Времени на отдых не остается» Как врачи спасают Россию от коронавируса

«Родителям, которым я звоню ежедневно, я вполушутку говорю: "Увидимся в сентябре"», — сказал медик.

По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил Проценко.

По последним данным, в России 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже поправились и выписаны из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!