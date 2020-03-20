Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных российских врачей.

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По словам заслуженного врача России, профессора Александра Карабиненко, прививки в первую очередь стоит делать тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями. Он отметил, что при наличии хорошего иммунитета паниковать не стоит, в таком случае шансов заразиться меньше. При этом укреплять его в холодное время года при помощи закаливания не рекомендуется, лучше просто правильно питаться.

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала еще один способ повысить защитные функции организма — принимать аптечные препараты с лактобактериями или ферменты. По ее словам, защититься от заражения помогут оксолиновая мазь или оливковое масло, нанесенные в нос. Так они не дадут вирусам и бактериям попасть в организм.

Карабиненко посоветовал посетить иммунолога тем, кто переживает за состояние своего здоровья. Врач сможет исследовать организм, составить иммунный паспорт и сказать, нужна ли самоизоляция.

По данным на 19 марта, в России насчитывается 199 зараженных коронавирусом. Девять человек уже излечились.

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