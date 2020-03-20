В России началось испытание вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наиболее сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

Ученые приступили к исследованию иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. Исследователи определят наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. В том числе будут определены состав, доза и способ введения будущей вакцины.

Ученые предполагают, что внедрение вакцины будет возможно уже в последнем квартале 2020 года.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о начале первых испытаний вакцины от коронавируса. Глава ВОЗ отметил, что первое испытание вакцины началось всего спустя два месяца после расшифровки генетической последовательности коронавируса, вызывающего COVID-19.

По состоянию на 20 марта в мире заразились коронавирусом более 245 тысяч человек. Из них более 10 тысяч умерли, свыше 88 тысяч излечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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