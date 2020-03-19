Названы главные условия прекращения пандемии коронавируса

Ученые Университета Джорджа Мейсона в США рассказали о главных условиях прекращения пандемии COVID-19. По их мнению, у 70 процентов населения Земли должен выработаться иммунитет против коронавируса, либо вирус должен эволюционировать в организме человека, уменьшив свои патогенные свойства. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что в новом организме SARS-CoV-2 ослабляется, что наблюдалось на примере других вирусов, в том числе коронавирусов. При переходе вируса от человека к человеку в нем появляются мутации, и такая эволюция часто делает инфекционный агент менее заразным и менее смертельным. Это позволит коронавирусу успешно сосуществовать с человеком, что уже делают возбудители простуды и гриппа. Однако неизвестно, сколько времени это займет.

Во втором случае вирусом должны заразиться около 70 процентов населения стран мира. Тогда у необходимого числа людей возникнут антитела, способные справиться с инфекцией. Это станет концом для эпидемии, поскольку у многих разовьется иммунитет.

По последним данным, в мире зафиксировано 219,3 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. От этого умерли 8,9 тысячи человек, выздоровели 85,7 тысячи. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.