Оценено влияние пандемии коронавиурса на план российских космических пусков

Пандемия нового коронавируса не вызовет сокращения программы запланированных в текущем году российских космических пусков, заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с РИА Новости.

«Мы, в общем-то, не сильно попались на этот вирус по сравнению с другими. Например, [компания] Arianespace закрылась, в НАСА все центры закрыли. У нас все-таки еще нет такого, чтобы закрываться», — отметил собеседник агентства.

В конце декабря стало известно, что в 2020 году планируется осуществить более 40 космических пусков с космодромов Восточный, Байконур, Плесецк и Куру. На данный момент выполнены три пуска.

В начале февраля 2019 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о 45 запланированных пусках космических аппаратов. Однако, согласно данным госкорпорации, в прошлом году удалось провести только 25 успешных пусков ракет-носителей.

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