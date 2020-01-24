Первому в России пуску 2020 года помешали

Первый российский пуск 2020 года ракеты-носителя космического назначения, запланированный на 24 января, отложен минимум на сутки. Старту помешала одна из трех причин, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника, пуск с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», которые должны были вывести на околоземную орбиту военный спутник арктической связи «Меридиан-М», отложен из-за проблем с носителем, неполадками разгонного блока или «сбоем в работе наземного стартового комплекса».

Источник уточнил, что «команда на отмену старта была дана еще в районе 09:00, то есть за несколько часов до расчетного времени запуска».

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По данным РИА Новости, которое ссылается на собственные источники, проблема вызвана работой стартового комплекса № 3, первый пуск с которого после длительных ремонтных работ, состоявшийся в декабре 2019 года, также переносился.

В январе европейский глобальный спутниковый оператор Eutelsat сообщил, что телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности.

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