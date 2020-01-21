«Российский Falcon 9» станет тяжелым

Создаваемую в России ракету среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), считающуюся ответом на американский Falcon 9, можно усовершенствовать до тяжелого носителя, говорится в тезисах сотрудников Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», подготовленных для проходящих в Москве XLIV Королевских чтениях.

Согласно РКК, для того, чтобы «Союз-5» стал тяжелым, потребуется разработка более мощного двигателя второй ступени (увеличение массы заправки на 60 тонн и тяги на 80 тонна-сил) и модернизация стартового стола. Данные мероприятия, согласно РКК, позволят увеличить грузоподъемность ракеты с текущих проектных 18 тонн до 20,1 тонны.

В апреле 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация разрабатывает ракету супертяжелого класса.

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Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Первый старт носителя запланировано провести в 2023 году с космодрома Байконур. Стоимость пуска ракеты оценивается в 60 миллионов долларов.

Согласно общепринятой классификации, ракеты-носители космического назначения включают четыре основных класса: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. В СССР тяжелой ракетой считался носитель грузоподъемностью от 20 до 100 тонн, сверхтяжелой — свыше 100 тонн. В США сверхтяжелой ракетой традиционно считается носитель, способный выводить на низкую околоземную орбиту груз тяжелее 50 тонн.

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