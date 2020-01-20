В США высадку России на Луну назвали фантастикой

Реализация российской лунной программы сталкивается с регулярными задержками, в связи с чем появление россиян на естественном спутнике Земли в обозначенные сроки маловероятно, пишет ArsTechnica.

«Россия также по-прежнему придерживается возможности высадки экипажа на поверхность Луны к 2030 году, что представляется нам весьма фантастичным», — уверены в американском издании.

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Там же напомнили, что российский лунный корабль «Орел» (бывшая «Федерация») создается на протяжении последних 15 лет, а первый полет российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», предназначенной для миссий на Луну, намечен на 2028 год.

В январе глава компании SpaceX Илон Маск и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter раскритиковали создаваемую под руководством корпорации Boeing по заказу НАСА сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), предназначенную для полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

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