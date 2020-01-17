Вход в атмосферу показали изнутри замены «Союз МС»

Boeing / YouTube

Американская компания Boeing показал видео изнутри космического корабля Starliner, который из-за программной ошибки не сумел достигнуть Международной космической станции (МКС) и 22 декабря 2019 года вернулся на Землю. Соответствующий ролик размещен на YouTube.

В подписи к видео сообщается, что четыре камеры, размещенные внутри космического корабля, являющегося второй (после SpaceX Crew Dragon) американской заменой российскому «Союз МС», зафиксировали все основные события, произошедшие во время миссии, в частности, запуск космического корабля на ракете, его отделение от нее, маневрирование на орбите, повторный вход в атмосферу планеты и спуск на ее поверхность.

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Выложенный ролик в компании назвали предварительным, пообещав в дальнейшем, после анализа всех полученных в ходе миссии данных, опубликовать все бортовые кадры.

Согласно SpaceFlight Now, вернувшийся на Землю Starliner требует «минимального обслуживания», после чего вновь может быть использован для полетов в космос.

Тяжелая ракета-носитель Atlas V со Starliner впервые была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 20 декабря.

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