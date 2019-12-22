Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Космический корабль Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме и совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Прямая трансляция ведется 22 декабря на сайте НАСА.

Уточняется, что корабль находился на орбите 48 часов. Капсула корабля на трех парашютах коснулась поверхности Земли в 8:58 по времени восточного побережья США (15:58 мск). Внутри находился манекен Роузи. Сразу после этого к кораблю направились специалисты, чтобы завершить тестовый полет, эвакуировав Роузи.

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20 декабря НАСА сообщило, что Starliner вышел на нештатную, но стабильную орбиту, поскольку не произошло включения двигателя, необходимого для его сближения с Международной космической станцией (МКС).

Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing Starliner, являющимся второй американской заменой российскому «Союзу МС», запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 20 декабря в 06:36 по времени восточного побережья (в 14:36 по московскому времени).

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