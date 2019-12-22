Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико

В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Кадры первых минут после приземления аппарата опубликованы в Twitter-аккаунте НАСА.
На записи видно, как капсула космического корабля на трех парашютах медленно опускается на полигон.
Об успешном приземлении Starliner сообщалось ранее 22 декабря. Корабль находился на орбите 48 часов. Внутри капсулы находился манекен Роузи. Сразу после этого к кораблю направились специалисты, чтобы завершить тестовый полет, эвакуировав Роузи.
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing Starliner, являющимся второй американской заменой российскому «Союзу МС», запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 20 декабря в 06:36 по времени восточного побережья (в 14:36 по московскому времени). 20 декабря НАСА сообщило, что Starliner вышел на нештатную, но стабильную орбиту, поскольку не произошло включения двигателя, необходимого для его сближения с Международной космической станцией (МКС).