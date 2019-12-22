Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико

@NASA / Twitter

В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Кадры первых минут после приземления аппарата опубликованы в Twitter-аккаунте НАСА.

На записи видно, как капсула космического корабля на трех парашютах медленно опускается на полигон.

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Об успешном приземлении Starliner сообщалось ранее 22 декабря. Корабль находился на орбите 48 часов. Внутри капсулы находился манекен Роузи. Сразу после этого к кораблю направились специалисты, чтобы завершить тестовый полет, эвакуировав Роузи.

Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing Starliner, являющимся второй американской заменой российскому «Союзу МС», запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 20 декабря в 06:36 по времени восточного побережья (в 14:36 по московскому времени). 20 декабря НАСА сообщило, что Starliner вышел на нештатную, но стабильную орбиту, поскольку не произошло включения двигателя, необходимого для его сближения с Международной космической станцией (МКС).

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