«Российский Falcon 9» перетяжелили

Создаваемая российская ракета «Союз-5» («Иртыш»), считающаяся ответом на американский Falcon 9, оказалась перетяжеленной, сообщил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Эксперт напомнил, что поскольку «Союз-5» разрабатывается по примеру украинских носителей «Зенит», то дальности падения ступеней ракет должны примерно совпадать, чего в действительности нет — у первого носителя нижняя ступень, согласно расчетам, должна падать на удалении 1100-1200 километров от старта, тогда как у второго — на расстоянии 900 километров от места пуска.
«Это свидетельствует в пользу того, что первая ступень перетяжелена и весит больше, чем нужно», — заключил Ионин.
Эксперт усомнился в коммерческом успехе «Союз-5», который создается как основа для бокового ускорителя проектируемой сверхтяжелой ракеты «Енисей». По мнению Ионина, для рынка необходима разработка «специализированной ракеты».
В январе в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» предложили усовершенствовать «Союз-5» до тяжелого носителя.
Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Первый старт носителя запланировано провести в 2023 году с космодрома Байконур. Стоимость пуска ракеты оценивается в 60 миллионов долларов.