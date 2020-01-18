Выведенный «Протоном-М» спутник потерял половину мощности

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года российской ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур (Казахстан), потерял половину своей мощности, сообщает РИА Новости.

Причина этого заключается в отказе одной из двух солнечных батарей космического аппарата (КА). Согласно данным агентства, такую информацию подтверждает европейский глобальный спутниковый оператор Eutelsat.

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В сентябре ТАСС, ссылаясь на два источника, сообщило, что перенос запуска ракеты «Протон-М» вызван «электромагнитными помехами» в системе управления разгонного блока «Бриз-М», спровоцированными неправильным подключением американского КА Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1), который должен был запускаться вместе с Eutelsat 5 West B.

Спутник Eutelsat 5 West B изготовлен европейской Airbus для Eutelsat. Размещаемый на геостационарной орбите КА должен был проработать не менее15 лет, предоставляя услуги связи Франции, Италии и Алжиру.

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