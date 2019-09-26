Запуску «Протон-М» помешал «неправильно подключенный» спутник США

Перенос запуска ракеты «Протон-М», ранее запланированного на 30 сентября, вызван «электромагнитными помехами» в системе управления разгонного блока «Бриз-М», которые спровоцировало неправильное подключение американского космического аппарата (КА) Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1), сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

«Специалисты "Роскосмоса" и МОКБ [Московское опытно-конструкторское бюро] "Марс" [разработчик и производитель системы управления "Бриз-М"] установили причину сбоев: проблема возникла из-за подключенного не по той схеме в цепь с разгонным блоком американского космического аппарата», — сказал первый собеседник. Источник уточнил, что «сама система управления разгонного блока "Бриз-М" работает штатно», а «на устранение проблем в подключении спутника MEV-1 может уйти несколько дней».

Второй собеседник добавил, что выявленные в ходе предстартовых проверок сбои «выражаются в появлении электромагнитных помех в системе управления» разгонного блока.

Ранее в сентябре «Роскосмос» перенос коммерческого пуска «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским КА MEV-1 объяснил необходимостью проведения дополнительных испытаний разгонного блока «Бриз-М».

В июле причиной переноса запуска «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» назвали трещину в трубопроводе на второй ступени ракеты.

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В декабре 2017 года SpaceNews сообщило, что компания Orbital ATK (поглощена корпорацией Northrop Grumman) получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание при помощи MEV-1 находящегося на орбите захоронения спутника Intelsat 901, атакованного российским КА «Луч».

В июле 2013 года заместитель главы федерального космического агентства Роскосмос Александр Лопатин причину падения «Протон-М», произошедшего в том же месяце, связал с неправильной установкой датчика угловой скорости, что ранее отрицалось Дмитрием Рогозиным, занимавшим тогда должность вице-премьера, а в настоящее время — гендиректора госкорпорации «Роскосмос».

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