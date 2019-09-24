Спасение США атакованного Россией спутника отложили из-за России

Коммерческий пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским космическим аппаратом (КА) Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1) перенесен на неопределенный срок из-за необходимости проведения дополнительных испытаний разгонного блока «Бриз-М», сообщили РИА Новости в «Роскосмосе».

«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», — сказали в госкорпорации. Там же отметили, что о новой дате пуска, ранее запланированного на 30 сентября с космодрома Байконур (Казахстан), будет объявлено дополнительно.

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В декабре 2017 года SpaceNews сообщило, что компания Orbital ATK (поглощена корпорацией Northrop Grumman) получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание спутника, атакованного российским КА «Луч» и находящегося на орбите захоронения.

В апреле 2015 года SpaceNews написало, что «Луч» оказался на расстоянии около десяти километров от спутника Intelsat 901, вследствие чего Пентагон посчитал российский аппарат противоспутниковым оружием.

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