Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, трещину впервые обнаружили в конце июня, когда старт ракеты перенесли из-за замены разрядившейся батареи космического телескопа. Специалисты хотели срочно доставить самолетом новую вторую ступень, но решили заварить трещину на месте.
Перед повторным стартом в июле трещину снова обнаружили в том же месте. Чтобы не переносить старт на конец года, ее загерметизировали специальным составом. Это помогло избежать утечки из трубопровода.
Запуск «Протона-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» прошел 13 июля с космодрома Байконур. Позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты сумели устранить серьезные неполадки перед стартом ракеты. Он пообещал представить их к государственным наградам.
Изначально запуск «Спектра» был запланирован на 21 июня, однако в тот день специалисты «выявили замечание», и старт перенесли. Сообщалось, что причиной сдвига старта стала разряженная батарея электросистемы космического аппарата, зарядка которой может потребовать снятия ракеты «Протон-М» со стартового комплекса и ее транспортировки в монтажно-испытательный корпус.
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для проведения обзора всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра.