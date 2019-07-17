Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, трещину впервые обнаружили в конце июня, когда старт ракеты перенесли из-за замены разрядившейся батареи космического телескопа. Специалисты хотели срочно доставить самолетом новую вторую ступень, но решили заварить трещину на месте.

Перед повторным стартом в июле трещину снова обнаружили в том же месте. Чтобы не переносить старт на конец года, ее загерметизировали специальным составом. Это помогло избежать утечки из трубопровода.

Материалы по теме «Из того, что было» Этот проект начали еще в СССР. Россия запустила его на аварийном разгонном блоке

Запуск «Протона-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» прошел 13 июля с космодрома Байконур. Позже глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты сумели устранить серьезные неполадки перед стартом ракеты. Он пообещал представить их к государственным наградам.

Изначально запуск «Спектра» был запланирован на 21 июня, однако в тот день специалисты «выявили замечание», и старт перенесли. Сообщалось, что причиной сдвига старта стала разряженная батарея электросистемы космического аппарата, зарядка которой может потребовать снятия ракеты «Протон-М» со стартового комплекса и ее транспортировки в монтажно-испытательный корпус.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для проведения обзора всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!