Рогозин сравнил запуск «Протона-М» с успехами в Великой Отечественной войне

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил в Twitter запуск ракеты-носителя «Протон-М» с успехами в Великой Отечественной в войне.

Рогозин отметил, что после успешного старта ракеты сотрудники корпорации полностью реабилитировались за провальный запуск миссии «Фобос-Грунт» к Марсу в 2011 году. Он сравнил это с боевыми действиями во время Великой Отечественной войны в 1943 году.

Также Рогозин рассказал, что специалисты «Роскосмоса» сумели устранить серьезные неполадки перед стартом ракеты. Он пообещал представить их к государственным наградам.

Запуск «Протона-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» прошел 13 июля с космодрома Байконур.

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Изначально запуск «Спектра» был запланирован на 21 июня, однако в тот день специалисты «выявили замечание», и старт перенесли. Сообщалось, что причиной сдвига старта стала разряженная батарея электросистемы космического аппарата, зарядка которой может потребовать снятия ракеты «Протон-М» со стартового комплекса и ее транспортировки в монтажно-испытательный корпус.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для проведения обзора всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра.

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