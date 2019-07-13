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Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом

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Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска ведет сайт «Роскосмоса».

Запуск произошел в 15:31 по московскому времени. Отделение обсерватории от разгонного блока запланировано на 17:31.

«Спектр-РГ» должен перелететь в рабочую специальную точку, в которой гравитационное влияние Солнца и Земли уравновешено (точка Лагранжа L2). Она находится в полутора миллионах километров от Земли. Приблизительно, это займет три месяца. За это время «Роскосмос» планирует проследить за работоспособностью телескопов и провести пробные астрофизические наблюдения.

Изначально запуск «Спектра» был запланирован на 21 июня, однако в тот день специалисты «выявили замечание», и старт перенесли. Сообщалось, что причиной сдвига старта стала разряженная батарея электросистемы космического аппарата, зарядка которой может потребовать снятие ракеты «Протон-М» со стартового комплекса и ее транспортировку в монтажно-испытательный корпус.

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