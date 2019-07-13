Названа дата запуска российско-немецкого космического телескопа

Госкомиссия подтвердила готовность ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») к пуску с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте производителя ракеты, Центра имени Хруничева.

По итогам совещания принято решение о готовности ракеты к заправке топливом и пуску. Старт запланирован на 15:31 мск субботы 13 июля.

22 июня генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение о переносе пуска «Спектра-РГ» было вызвано необходимостью прервать тенденцию аварийности в российской космической отрасли. «Лететь на авось ... Наверное, раньше такие решения могли приниматься, но только не сейчас», — отметил он.

22 июня источник РИА Новости заявил, что перенос старта данного космического аппарата вызван «человеческим фактором».

Утром 21 июня «Роскосмос» объявил о переносе намеченного на этот же день запуска «Спектр-РГ» из-за «выявленного замечания». Согласно источникам РИА Новости, причиной сдвига старта стала разряженная батарея электросистемы космического аппарата, зарядка которой может потребовать снятие ракеты «Протон-М» со стартового комплекса и ее транспортировку в монтажно-испытательный корпус. Впоследствии «Роскосмос» подтвердил эту информацию.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для проведения обзора всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра.

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