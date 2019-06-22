Запуск российского телескопа «Спектр-РГ» перенесли из-за человеческого фактора

Перенос запуска космической обсерватории «Спектр-РГ» на июль случился из-за «человеческого фактора». Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, в ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» была выявлена проблема с одним из разовых химических источников тока. Тот из-за ошибки в циклограмме включился на двое суток раньше старта и разрядился.

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Поскольку он является неперезаряжаемым, его необходимо заменить, что невозможно сделать на стартовом столе, пояснил источник.

Запуск «Спектр-РГ» перенесли на 12 июля.

Пуск должен был состояться в пятницу в 15:17 мск. Российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» должна была начать полет к точке Лагранжа L2 — специальной точке в окрестностях орбиты Земли, где сила притяжения планеты уравновешивается с гравитационным влиянием Солнца. Аппарат предназначен для изучения скоплений галактик, сверхмассивных черных дыр, аккрецирующих белых карликов и многих других объектов.

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