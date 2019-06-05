Молчанию российского «Спектр-Р» нашли объяснение

Связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р» прервалась из-за накопления бортовым приемо-передающим устройством высокого уровня космического излучения, сообщает Астрокосмический центр Физического института Российской академии наук (ФИАН).

«В настоящий момент Астрокосмический центр ФИАН работает над завершением сбора, корреляции и архивации полученного громадного объема уникальных научных данных, международные научные группы продолжают обработку, анализ и публикацию результатов», — отмечается в пресс-релизе организации.

Астрокосмический центр ФИАН также напомнил, что попытки связаться со «Спектр-Р» продолжались с 10 января до 30 мая, однако оказались неудачными, в результате чего государственная комиссия, рассмотрев вопрос технического состояния спутника, приняла решение завершить его наблюдательную программу.

«Спутник успешно проработал 7,5 лет вместо запланированных трех», — говорится в пресс-релизе организации.

Согласно ТАСС, тремя главными научными достижениями «Спектра-Р» является обнаружение экстремальной яркости квазаров, уточнение механизма формирования джетов и обнаружение ранее неизвестного эффекта рассеяния радиоизлучения в Млечном Пути.

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Об отсутствии связи со «Спектром-Р» стало известно 11 января. Выйти на контакт с орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

Российский проект «Радиоастрон» предполагает запуск трех космических обсерваторий («Спектр-Р», «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ»). Первый космический аппарат, радиотелескоп «Спектр-Р», запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа «Спектр-РГ», намечен на июнь.

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