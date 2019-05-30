Единственный российский спутник-телескоп признан потерянным

Государственная комиссия приняла решение прекратить попытки наладить связь с космической обсерваторией «Спектр-Р» и завершить проект. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Заседание Государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата (КА) «Спектр-Р» состоялось 30 мая 2019 года. Эксперты заслушали доклады ученых и представителей ракетно-космической отрасли и признали миссию законченной.

Об отсутствии связи со «Спектром-Р» стало известно 11 января. Центру управления полетами не удалось выйти на контакт с орбитальным телескопом. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

Российский проект «Радиоастрон» предполагает запуск трех космических обсерваторий («Спектр-Р», «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ»). Первый космический аппарат, радиотелескоп «Спектр-Р», запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа «Спектр-РГ», намечен на апрель-июнь 2019 года.

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