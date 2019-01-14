Ответственность за поломку «Спектра-Р» возложили на космическую радиацию

Предположительной причиной поломки командного передатчика единственного российского космического радиотелескопа на аппарате «Спектр-Р» могла стать накопленная за восемь лет полета радиация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В качестве причины неработоспособности приемо-передающего устройства "Спектра-Р" специалисты предполагают влияние дозы радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника», — заявил собеседник агентства. По его словам, вышедший из строя передатчик для приема управляющих команд с Земли — третий, основной и второй резервный вышли из строя ранее.

Источник не исключил, что командную линию радиосвязи с радиотелескопом удастся восстановить. Он отметил, что для этого используется «мягкий» метод: перезагрузка программного обеспечения каждые 8 часов.

13 января представитель «Роскосмоса» рассказал, что специалисты не смогли восстановить управление телескопом на аппарате «Спектр-Р». Отмечалось, что он превысил срок своей активной работы в 2,5 раза.

12 января стало известно, что радиотелескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю. Уточнялось, что причиной потери управления мог стать выход из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.

Радиотелескоп с приемной параболической антенной диаметром 10 метров был выведен на орбиту в составе космического аппарата «Спектр-Р» в 2011 году.

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